Скорректированная общая чистая выручка группы QIWI по итогам 2018 года составила 19,657 млрд рублей, увеличившись на 49% по сравнению с 2017-м. Такие данные отчетности по МСФО представила в четверг группа, уточнив, что динамика была в первую очередь обусловлена увеличением выручки в сегменте платежных сервисов и обслуживания малого и среднего бизнеса.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла в годовом выражении на 31% до 16,497 млрд рублей, основными драйверами роста были электронная коммерция и денежные переводы.

Чистая выручка в сегменте работы с МСБ составила в 2018 году 2,916 млрд рублей против 578 млн годом ранее в результате увеличения объема операций сервиса «Точка» на фоне роста числа его клиентов.

Чистая прибыль QIWI в сегменте платежных сервисов достигла 9,529 млрд рублей (плюс 26%). При этом общая скорректированная чистая прибыль группы оказалась меньше — 4,137 млрд рублей (плюс 2% в годовом выражении).

Объясняя общий финансовый результат, группа указывает, в частности, на существенный рост затрат (в том числе на персонал), преимущественно в связи с развитием банка для предпринимателей «Точка» и передачей группе QIWI операций «Рокетбанка», а также в связи развитием проекта «Совесть» (карта рассрочки). По всем этим сегментам зафиксирован годовой убыток, свидетельствуют материалы QIWI.

При этом, как подчеркнул глава QIWI Сергей Солонин, группа достигла важной вехи: объем платежей в сегменте платежных сервисов превысил 1 трлн рублей. В сообщении группы уточняется, что показатель увеличился на 25% по сравнению с 2017 годом и достиг 1,138 трлн рублей.



Число активных кошельков QIWI увеличилось за год на 0,7 млн до 20,8 млн.