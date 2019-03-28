Группа «Ингосстрах» планирует расширять сферу деятельности дочерней компании «ИНГО-Узбекистан» и наращивать свое присутствие в Узбекистане. Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков, выступая на Международном финансово-банковском форуме стран СНГ.

По его словам, «Ингосстрах» обеспечивает перестраховочную защиту местным страховщикам, развивает услуги андеррайтинга и страховой экспертизы при урегулировании убытков. В частности, российская компания готова поделиться опытом онлайн-продаж и онлайн-урегулирования убытков.

«В России «Ингосстрах» — один из лидеров в сегменте ОСАГО, ведет разработки в области цифровых технологий, применяемых не только к страховому рынку. Мы ежегодно инвестируем на эти цели миллиарды рублей, ставится задача перевести в онлайн большую часть услуг компании. «Ингосстрах» готов делиться опытом с коллегами из Узбекистана. В частности, в стране только обсуждаются перспективы введения европротокола, в России мы накопили значительный опыт в этой сфере, готовы им делиться», — сказал он.

Волков также сказал, что стратегический партнер и акционер «Ингосстраха» Generali Group также намеревается укрепить свои позиции и в России, и в странах СНГ.

