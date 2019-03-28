Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter .

«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, — заявил американский лидер. — Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой».

Цена фьючерса на нефть марки WTI на 15:45 мск составляет 58,58 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent на это же время — 66,99 доллара за баррель.

Трамп неоднократно за последний год призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.