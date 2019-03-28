Банк «Кубань Кредит» открыл первый ипотечный центр нового формата, говорится в сообщении кредитной организации. Центр находится в головном отделении банка по адресу: Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32.



«Частные клиенты могут пройти здесь полный цикл оформления ипотечного кредита — от выбора объекта недвижимости до его приобретения в ипотеку», — отмечается в релизе банка.

В ипотечном центре работают кредитные специалисты, представители компаний застройщиков-партнеров и сотрудник страховой компании. Здесь можно получить консультации по финансовым услугам и объектам недвижимости, подписать договор купли-продажи или уступки, заключить договор страхования.