Рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег возглавило курение, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.

Курильщиков на работе не любят 12% респондентов. Опрошенных нервируют запах дыма и частые отлучки коллег на перекуры.

Каждого десятого респондента раздражают сплетни и пустые разговоры на рабочем месте. По 5% опрошенных обратили внимание на интриганство и лень сослуживцев. Еще 4% россиян недовольны бесцеремонностью коллег. Столько же респондентов пожаловались на ложь и безответственность.

При этом 17% опрошенных не обращают внимания на привычки и недостатки коллег. Оказавшиеся в этой категории сотрудники отмечают, что им повезло работать в хорошем коллективе.

В опросе участвовали 2 тыс. респондентов из всех федеральных округов России.