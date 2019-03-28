Доля страховых компаний в РФ, которые будут наращивать сборы премий в 2019 году, может увеличиться до 64—68% рынка, свидетельствуют результаты исследования агентства «Прайм».

Согласно данным исследования, 115 из 188 страховых компаний, или 61,2% рынка, нарастили свои сборы в минувшем году. В 2017 и 2016 годах их доля составляла 57,2% и 60,3% соответственно. По мнению аналитиков агентства, рост продолжится в текущем году.



Вместе с тем в прошлом году по сравнению с 2017-м рынок покинули 20 компаний, то есть их число снизилось на 9,6%. Согласно рейтингу, последние десять компаний в нем собрали совсем небольшие объемы премий — это позволяет предполагать, что они также могут покинуть рынок через какое-то время.

Между тем крупнейшие страховщики продемонстрировали значимый прирост премий. Первое место по сборам занимает компания «Сбербанк страхование жизни», собравшая 181,5 млрд рублей. Прирост ее сборов за минувший год также был одним из самых заметных, он составил 77,8%. Впервые за несколько лет с первого на второе место опустился «СОГАЗ», его сборы составили 160,5 млрд рублей, а изменение их объема за год достигло 1,5%. На третьем месте по сборам — «ВТБ Страхование», которое собрало 125,1 млрд рублей. Прирост его премий составил 56,8%.

Прирост премий помог нескольким страховщикам попасть в первую десятку или укрепить позиции в ней. В частности, СК «АльфаСтрахование» показала прирост в 40% и собрала 101,5 млрд рублей премий, поднявшись в рейтинге на три позиции вверх, на четвертое место. Также поднялись в рейтинге «Ренессанс Жизнь», «АльфаСтрахование — Жизнь» и ВСК.

Самое заметное увеличение объема премий за год у компаний из первой двадцатки произошло у страховщиков жизни: помимо «Сбербанк страхования жизни», это «ВСК — Линии жизни» (77,3%) и «СОГАЗ-Жизнь» (71,1%). Наибольшее сокращение — у «Капитал Life Страхование жизни» (минус 50,8%), СК «МАКС» (минус 32,4%) и «Росгосстраха» (минус 22,9%).

Примечательно, что число компаний, собравших более миллиарда премий, почти не изменилось: 86 компаний в 2018 году против 85 в 2017-м.