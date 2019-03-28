Роскомнадзор направил руководителям трех операторов из «большой четверки» — МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» — предложение протестировать на их сетях в каком-либо регионе оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI), разработанное российской компанией RDP.RU. Цель тестирования — подготовка к реализации так называемого законопроекта о суверенном Рунете, рассказали РБК три источника в двух крупных операторах связи и собеседник в отраслевой ассоциации.

Операторов связи при этом попросили предоставить в ведомство информацию об устройстве их сети, чтобы решить, в каких регионах будет проходить тестирование, а также где именно и в какой конфигурации необходимо установить оборудование DPI.

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

DPI-системы от RDP.RU и еще шести других российских производителей в августе 2018 года тестировались в испытательной лаборатории «Ростелекома» в городе Реутове. По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик. О «победителях» отбора не сообщалось.

В рамках испытаний планируется проверить возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, в первую очередь Telegram, блокировка которого началась в апреле 2018-го. Но в рамках тестирования будет решаться и еще одна задача — проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам, утверждают источники издания.