Страны ОПЕК+ могут в июне рассмотреть продление соглашения о сокращении добычи нефти лишь на три месяца вместо озвучивавшихся ранее шести (до конца 2019 года) из-за неопределенности в позиции России по данному вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



«Мы можем продлить на три месяца на встрече в июне, а затем посмотрим, нужно ли продлевать дальше», — цитирует агентство слова одного из своих собеседников.

В частности, источники агентства утверждают, что министр энергетики РФ Александр Новак сказал своему саудовскому коллеге Халиду аль-Фалиху во время переговоров в Баку в марте, что не может гарантировать продление соглашения до конца 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 милн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

При этом альянс допускает возможность продления соглашения на второе полугодие 2019 года. Однако как Новак, так и аль-Фалих на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в марте сообщили, что вопрос об этом стоит отложить до июня, продолжив пока мониторинг рынка. Оба министра отметили, что пока нет смысла торопиться с принятием конкретного решения, поскольку в ближайшие месяцы вполне возможны непредсказуемые события, в первую очередь связанные с санкциями США против Ирана и Венесуэлы.