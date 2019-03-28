Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о запуске проекта по обновлению стандартов работы служб занятости населения, сообщает пресс-служба ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты России Илья Семин в четверг на заседании центрального штаба ОНФ представил проект «Служба занятости 2.0».

«Главная задача проекта — способствовать модернизации служб занятости населения в соответствии с запросами граждан и работодателей. Мы оценим, как работают службы занятости в разных регионах, проанализируем, насколько люди довольны их деятельностью, и определим лучшие практики», — приводит пресс-служба слова Семина.

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет «Народный стандарт службы занятости населения», который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.