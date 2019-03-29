Генеральный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан уходит из банка 30 июня. Он слагает с себя полномочия гендиректора, президента и члена совета директоров немедленно, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Wells Fargo, передает ТАСС.

«Совет директоров банка назначил генерального юрисконсульта компании Аллена Паркера временно исполняющим обязанности гендиректора, президента и члена совета директоров. Данное решение вступает в силу немедленно», — информировал банк. «Тим Слоан служил нашему предприятию с гордостью и самоотдачей более 31 года, занимая пост гендиректора с октября 2016 года. Он неустанно работал все это время на благо наших акционеров в интересах Wells Fargo на долгосрочную перспективу. Его решение и сегодняшнее заявление отражают его убежденность в том, что новый генеральный директор позиционирует предприятие лучше для достижения дальнейшего успеха», — сказала в связи с этим председатель совета директоров банка Бетси Дьюк.

Wells Fargo в декабре объявил о согласии выплатить 575 млн долларов для урегулирования части претензий со стороны генеральных прокуроров 50 американских штатов, а также федерального округа Колумбия. Wells Fargo обвиняли, в частности, в том, что его сотрудники ранее в массовом порядке открывали счета для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.

Wells Fargo должен выплатить более 2 млрд долларов штрафа за нарушения в ипотечном кредитовании Американский банк Wells Fargo должен выплатить штраф в размере 2,09 млрд долларов за нарушения при выдаче десятков тысяч ипотечных жилищных кредитов. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В течение последних двух лет Wells Fargo не раз становился фигурантом разбирательств. В сентябре 2016 года стало известно, что американское Бюро по финансовой защите потребителей уличило сотрудников банка в открытии без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов переводились без одобрения клиентов на вновь открытые счета. Сотрудники банка также создавали фальшивые адреса электронной почты, которые они привязывали к новым счетам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским сетевым услугам.

В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении свыше 5 тыс. сотрудников, которые были уличены в нарушениях. Финансовое учреждение подверглось жесткой критике в связи с тем, что его руководство не понесло наказания за произошедшее. Впоследствии директор банка Джон Стампф покинул свой пост, его место занял Слоан.

В апреле 2018 года федеральные регулирующие органы взыскали с банка 1 млрд долларов за махинации на рынке автомобильных и ипотечных займов. В мае того же года финансовый институт согласился выплатить 480 млн долларов клиентам, которые также обвиняли его в нарушениях.