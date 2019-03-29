Материнский холдинг Google, Alphabet, подписал меморандум с монопольным поставщиком телекоммуникационных услуг на Кубе — правительственной компанией ETECSA, сообщает пресс-служба оператора. Американская компания окажет помощь кубинским властям в расширении доступа местных пользователей к глобальной Сети.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает работу над соглашением об обмене интернет-трафиком (пиринге) с целью улучшения качества доступа к Интернету. «Начало обмена интернет-трафиком является частью стратегии ETECSA по развитию и информатизации страны... Подписание этого меморандума свидетельствует о том, что интерес американских компаний к развитию бизнеса с ETECSA сохраняется», — пояснили в телекоммуникационной компании.

Как отмечает Reuters, на Кубе, несмотря на либерализацию доступа к Интернету для простых граждан, сохраняются сложности с использованием Сети. В числе основных проблем — высокая стоимость, низкая скорость и недостаточный охват территории. Благодаря пиринговому соглашению Куба создаст прямое соединение с сетями Google. Это ускорит доступ к контенту, находящемуся на серверах технологического гиганта.