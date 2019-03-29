Россия сократит добычу нефти к концу марта текущего года на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Красноярского экономического форума.

«По среднесуточной добыче выходим (на запланированный уровень сокращения. — Прим. ред.) в конце марта, последние дни марта, такие прогнозы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.