Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,6%, до отметки 1 214,54.

«Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задает весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 465—2 515 пунктов, по индексу РТС — 1 195—1 220 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.