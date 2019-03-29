Ответственность топ-менеджеров (D&O) Промсвязьбанка застрахована в «Ингосстрахе», но будет ли выплата — пока неизвестно, сообщила главный юрист «Ингосстраха» Татьяна Комарова журналистам в кулуарах Международного финансово-банковского форума, проходящего в Ташкенте 27—30 марта 2019 года.

«Да, полис D&O наш, но будет ли выплата и что за этим последует, мы не можем прокомментировать, так как не являемся стороной по данному иску, суд не привлек нас в качестве третьего лица. На сегодняшний день к нам еще не поступило ни одного документа, свидетельствующего о наступлении страхового случая», — сказала она. Компания пока только получила уведомление от банка о том, что они предъявляют требования к лицам, в управлении которых находилась хозяйственная деятельность банка.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджменту компании на рекордную сумму в 282 млрд рублей в связи с тем, что деньгами банка оплачивались долги Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков напомнил, что за 2018 год было присуждено судами 30 млрд рублей по подобным искам.

«Мы видим, что этот вид страхования очень востребован в нынешней непростой экономической обстановке, когда у акционеров много претензий к руководству, у АСВ — к бывшим акционерам и т. п. Страховых случаев по рискам D&O становится все больше и больше, но я не помню ни одного, который был бы без решения суда», — сказал он.