Ответственность топ-менеджеров (D&O) Промсвязьбанка застрахована в «Ингосстрахе», но будет ли выплата — пока неизвестно, сообщила главный юрист «Ингосстраха» Татьяна Комарова журналистам в кулуарах Международного финансово-банковского форума, проходящего в Ташкенте 27—30 марта 2019 года.
«Да, полис D&O наш, но будет ли выплата и что за этим последует, мы не можем прокомментировать, так как не являемся стороной по данному иску, суд не привлек нас в качестве третьего лица. На сегодняшний день к нам еще не поступило ни одного документа, свидетельствующего о наступлении страхового случая», — сказала она. Компания пока только получила уведомление от банка о том, что они предъявляют требования к лицам, в управлении которых находилась хозяйственная деятельность банка.
В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджменту компании на рекордную сумму в 282 млрд рублей в связи с тем, что деньгами банка оплачивались долги Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков напомнил, что за 2018 год было присуждено судами 30 млрд рублей по подобным искам.
«Мы видим, что этот вид страхования очень востребован в нынешней непростой экономической обстановке, когда у акционеров много претензий к руководству, у АСВ — к бывшим акционерам и т. п. Страховых случаев по рискам D&O становится все больше и больше, но я не помню ни одного, который был бы без решения суда», — сказал он.
СПАО «Ингосстрах» – крупная универсальная страховая компания, основной участник страховой группы «ИНГО». Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. C 2004 по 2014 год «Ингосстрах»стабильно удерживал место в тройке крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2017 года компания заняла пятое место по сборам на рынке прямого страхования (79 млрд рублей) и третье – по объему собранных перестраховочных премий (5,35 млрд рублей). В страховом портфеле в 2017 году основными составляющими являлись: каско (33,36%), ОСАГО (27,98%), ДМС (10,78%), имущественное страхование юридических лиц (10,36%). Компания имеет около 100 филиалов и представительств, расположенных в 77 регионах РФ. Головной офис находится в Москве.