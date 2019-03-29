В соответствии с новой стратегией после объявления о старте либерализации компания начала наращивать свою долю в «автогражданке»

В I квартале 2019 года сборы «Ингосстраха» растут по всем направлениям бизнеса. В среднем на 20% квартал к кварталу. Об этом сообщил генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков на Международном финансово-банковском форуме, проходящем в Ташкенте 27—30 марта 2019 года.

«Розница, в первую очередь ОСАГО, растет быстро, но чуть медленнее, чем нам бы хотелось», — сказал он.

Волков отметил, что в соответствии с новой стратегией после объявления о старте либерализации компания начала наращивать свою долю в «автогражданке». В среднем по 2018 году она была около 10%, на данный момент — около 13%. «Наша органическая доля в ОСАГО — 15—18%», — сказал он.

Волков также отметил, что финансовый результат по итогам квартала будет положительным. «Большинство инструментов, которые просели в прошлом году, отрастают. В основном это разные облигационные инструменты, по которым у нас были убытки в прошлом году. Мы получим инвестиционный доход намного выше. Рост — десятки процентов. Валютная переоценка будет влиять на наш инвестиционный доход, посмотрим, какой будет курс доллара на 31 марта, от этого много будет зависеть. Мы «сидим» в длинной валютной позиции, укрепление рубля в обратную сторону негативно для нас сыграло. Тем не менее «Ингосстрах» считает такую стратегию правильной и на падающем долларе даже покупал американскую валюту», — добавил глава страховщика.