После расширения коридора тарифов по ОСАГО будет много методов перераспределения «плохого» портфеля в данном виде страхования. Об этом предупредил генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.

«Меня больше всего беспокоит, что ряд страховщиков, видя потенциал в этом рынке, опять излишне резко снижают тарифы, например на 20%», — сказал он журналистам во время пресс-конференции в Ташкенте.

По его оценке, в среднем по рынку снижение тарифа происходит «умеренно и ожидаемо», но некоторые крупные игроки уходят в демпинг. «Их тарифная политика может привести в очередной раз к существенному ухудшению их финансового состояния, что может опять негативно сказаться на рынке. Оно за счет других налогоплательщиков уже неоднократно восстанавливалось, опять витки повторяются», — пояснил Волков.



По словам топ-менеджера, хорошо бы, чтобы регулятор смотрел вперед и просчитывал последствия. Финансовая устойчивость, за которую Центральный банк должен отвечать, формируется сегодня, а результаты сегодняшней тарифной политики будут видны через полтора-два года, считает гендиректор «Ингосстраха». «Давайте смотреть вперед и вовремя останавливаться», — призвал эксперт.