За месяц после полноценного запуска Системы быстрых платежей (СБП), с 28 февраля, пользователи совершили операции на 410 млн рублей, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина во время прямого эфира в Facebook.

«По состоянию на вчера совершено уже более 53 тысяч переводов клиентами на общую сумму почти 410 миллионов рублей. А сумма среднего перевода варьируется, но средняя составляет около 7,7 тысячи рублей. Вот так активно пользуются наши граждане этим сервисом», — отметила представитель ЦБ.

Она напомнила, что к СБП подключились 12 банков, еще 100 кредитных организаций подали заявки на интеграцию. На вопрос пользователей, когда к системе присоединится Сбербанк, Алла Бакина напомнила, что на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект об обязательном подключении системно значимых банков к СБП.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Центральный банк России сообщила, что за месяц работы СБП было переведено 358,85 млн рублей.