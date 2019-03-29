Уровень долговой нагрузки населения достиг 9,9%. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
«Уровень долговой нагрузки населения достиг 9,9%. Этот показатель уже близок к историческому пику 2014 года, когда он составлял 10,4%», — отметила Данилова.
По ее словам, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.
«Ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — добавила она.
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