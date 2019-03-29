Увеличена сумма кредитования до 2 млн рублей для наемных работников (ранее максимальная сумма равнялась 1,5 млн рублей), для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса она составляет от 100 тыс. до 1,5 млн рублей (ранее от 30 тыс. до 1 млн). Также увеличен возраст для заемщиков на момент погашения кредита до 67 лет (ранее 65).

Процентные ставки для ИП и собственников снизились до 16% (ранее 15,5%) годовых на срок от шести месяцев до одного года и до 19% (ранее 19,5%) годовых на срок от одного года до пяти лет.

Для наемных работников теперь сумма кредита разделена на три диапазона и увеличены ставки: от 30 тыс. до 100 тыс. рублей зафиксирована ставка 19% годовых на срок от шести месяцев до одного года и 21% годовых на срок от одного года до пяти лет; от 100 тыс. до 299 999 рублей на срок до одного года ставка равна 17% годовых и от года до пяти лет — 19% годовых; от 300 тыс. до 2 млн рублей — 15% годовых до года и 18% годовых от года до пяти лет.

При этом отменена скидка для бюджетников в размере 0,5 процентного пункта и увеличена скидка для клиентов с положительной кредитной историей в бюро кредитных историй до 1% (ранее 0,5 п. п.). При отсутствии перечислений заработной платы в банк надбавка снизилась на 0,5 п. п. и составляет 2 п. п.

«Даже при суммировании скидок процентная ставка остается выше средней по рынку, но стоит отметить, что данный кредит предоставляется без страхования и какого-либо обеспечения на крупную сумму», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.