В правительстве планируют выбрать ООО «Миранда-Медиа» единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов Крыма и Севастополя, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Как уточняет издание, эта компания до 2015 года принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил долю до 20%, уступив 80% ее менеджерам.

«На территории Крыма и Севастополя оператор, который де-факто имеет самую разветвленную сеть передачи данных, — это «Миранда-Медиа». Больше там никого нет из тех, кто смог бы реально потянуть работу по подключению оптоволокна к социально значимым объектам», — поясняет выбор другой источник газеты. Не исключено также, что подрядчик будет выбран в ходе конкурса, окончательное решение будет принято «на самом высоком уровне», заключает собеседник.

Издание напоминает, что в середине февраля правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила концепцию подключения к Интернету образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 года оценивается примерно в 73 млрд рублей. Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», Tele2 (на 45% принадлежит «Ростелекому») и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС) по определению единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов.

Но схема, по которой строительство сети будет вестись в других регионах, Крыму не подходит: «Ростелекома» и Tele2 на полуострове официально нет, указывает «Коммерсант».

В Минкомсвязи не комментируют возможность назначения «Миранда-Медиа» единственным поставщиком беспроводного Интернета для социально значимых объектов Крыма и Севастополя. «Миранда-Медиа» — один из крупных телеком-операторов на территории Крыма и имеет право участвовать в конкурсе на общих основаниях», — сообщил «Коммерсанту» представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. У «Миранда-Медиа» «нет информации о назначении единственным поставщиком в каком-либо проекте», сказала представитель компании Виктория Саулова, отметив, что компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены. Представители «Ростелекома», Tele2 и РТРС не ответили на запросы издания.

