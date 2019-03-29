Адвокат обвиняемого в мошенничестве экс-министра Михаила Абызова Алексей Кирсанов сообщил РБК об обжаловании ареста. Защита просит отпустить Абызова под домашний арест или залог в 1 млрд рублей.

«Крайний срок обжалования у нас понедельник, после чего суд направит материалы в Мосгорсуд, который уже назначит дату рассмотрения апелляционной жалобы. <...> Сторона защиты считает, что мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана совершенно необоснованно», — указал юрист.

Бывшего министра Открытого правительства задержали 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитив у них 4 млрд рублей.

27 марта суд отправил Абызова под стражу до 25 мая. Свою вину экс-министр не признает. Суд также арестовал Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова, Галину Фрайденберг. Еще один фигурант дела — экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев — скрылся за границей.