Идея ввести оценку эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе нуждается в обсуждении и поиске консенсуса с работодателями, так как любая дополнительная нагрузка на них может привести к повышению конечной стоимости продукции или услуг, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мне кажется, что сегодня у всех работа стрессовая в той или иной степени. В той или иной степени она связана с определенной психоэмоциональной нагрузкой. Если мы говорим про военнослужащих или про сотрудников полиции, кого направляют в горячие точки, то это совершенно другая история, там и оплата труда по-другому организована… Надо понимать, что любая дополнительная нагрузка на работодателя может приводить к тому, что конечная стоимость продукции или услуг будет увеличена», — сказал Нилов РИА Новости, отметив, что о подобных инициативах он слышал только из СМИ.

Парламентарий напомнил, что в действующем законе уже предусмотрены стимулирующие меры за работу на вредном производстве и ненормированный график.