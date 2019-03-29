Уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и других бизнесменов, связанных с инвестиционным фондом, — следствие конфликта акционеров в банке «Восточный». Об этом в эфире VKLive заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров», — отметил глава Кабмина.

15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.



По версии следствия, Майкл Калви в начале 2017 года убедил совет директоров банка «Восточный», который контролируется фондами Baring, утвердить прощение долга «Первого коллекторского бюро» (также контролируется Baring) банку в обмен на пакет акций IFTG. Для этой сделки акции люксембургской компании были оценены в 3 млрд рублей. Миноритарии «Восточного» настаивают, что их реальная стоимость не превышала 600 тыс. рублей (оценку заказывала кипрская Finvision, через которую Артем Аветисян владел пакетом в «Восточном»).

