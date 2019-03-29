Отказ от устаревших норм и правил в сфере «регуляторной гильотины» — кардинального сокращения проверок надзорных органов — не должен вредить интересам граждан России, при этом необходимо проводить активную работу по изменению подходов в этом направлении. Об этом в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Нам с вами предстоит очень серьезная работа по поводу того, что же действительно подлежит «регуляторной гильотине», и отмене тех норм и правил, которые уже устарели <...> Нам нужно признать, что многие нормы и правила рождены были в советское время, при том законодательстве. Часть норм перешла в осовремененное законодательство, но не всегда с изменениями. Поэтому, конечно, эти подходы нужно менять, нужно не бояться от чего-то отказываться, но это не означает, что такого рода отказ должен вредить интересам нашего населения. Поэтому призываю вас к активной работе в этом направлении», — сказала она в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора.

Вице-премьер подчеркнула, что поставленные президентом и премьер-министром сроки «крайне сжаты». «Здесь успешность этой работы целиком зависит от Роспотребнадзора, от того, насколько качественно сработает с точки зрения именно подбора нормативной базы», — добавила Голикова.