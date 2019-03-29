Идея ввести оценку эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе — интересный шаг, но необходимо обсудить эту методику с экспертами и работодателями, Общественная палата готова стать площадкой для таких дискуссий. Об этом РИА Новости заявила глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Ранее «Известия» сообщили, что в Минтруде решили разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика. По данным издания, работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. Как полагают эксперты, в первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать правоохранители, педагоги и журналисты, пишет газета.

Как позже сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ, вопрос методики оценки влияния на здоровье работников эмоциональных и интеллектуальных нагрузок, которую предложили разработать профсоюзы, требует тщательной проработки и будет обсуждаться сторонами социального партнерства.

За стресс на работе могут начать доплачивать Условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными, в последних двух случаях положены доплаты и дополнительные дни отдыха.

«Данная идея — оценивать профессиональное выгорание для специальной оценки условий труда — интересный шаг вперед, потому что это то недостающее звено, которое может определить состояние человека в конкретной организации. Безусловно, есть такие направления, как авиадиспетчеры, работники силовых структур, особенно если это полевые работники, где действительно стресс является главным фактором. Делать выводы о тех льготах, которые должны быть предоставлены сотрудникам, мне кажется, еще преждевременно. Надо разработать методики, чтобы и работодатели, и научное сообщество договорились, потому что методика методике рознь», — сказала Починок.



Она отметила, что Российский государственный социальный университет (РГСУ), ректором которого она является, готов предоставить и свои предложения.

«Не хотелось бы, чтобы хороший шаг вперед потом доставил какие-то сложности работодателям, чтобы работодатели увидели в нем какие-то дополнительные барьеры... Это должно быть взвешенное решение. Но путь правильный. Общественная палата, комиссия по социальной политике будет той площадкой, где и общественники, и работодатели, и правительство смогут обсудить этот вопрос», — добавила Починок.