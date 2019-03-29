Банк «Траст» (Банк непрофильных активов) 29 марта досрочно погасил депозит Банка России на сумму более 31,5 млрд рублей.

Ранее банком были исполнены процентные обязательства в размере 5,8 млрд рублей перед Центральным банком. Общая сумма возврата составила более 37 млрд рублей.



«Это погашение заложено в бизнес-план на 2019 год. Мы четко соблюдаем все взятые на себя обязательства по возврату денежных средств в Центральный банк», — прокомментировал президент — председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.