Банк «Восточный» запустил обновленный мобильный банк на платформах iOS и Android. В новой версии расширен функционал, взаимодействие пользователей с приложением стало проще, говорится в сообщении кредитной организации.



«Держателям кредитных карт с бонусной программой «Кешбэк» стал доступен выбор категорий повышенного кешбэка в мобильном банке. Ранее данный функционал работал только в интернет-банке. Нововведение дает клиентам еще более удобный способ тонкой настройки бонусной программы кредитных карт под свои нужды», — отмечают в банке.

Бонусная программа «Кешбэк» не так давно была распространена на всю линейку кредитных карт «Восточного», напоминают в банке.

Обновить мобильный банк для iOS можно в фирменном магазине App Store, для Android — в Google Play.