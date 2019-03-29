Проведение олимпиад по финансовой грамотности среди школьников поможет росту российской экономики, поскольку научит их разумно распоряжаться своими средствами и грамотно инвестировать. Для Банка России это является одним из приоритетных направлений, сообщила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время встречи с победителями и призерами XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей.



«Мы надеемся, что участие в олимпиаде и вообще интерес к вопросам финансов позволит вам лучше распоряжаться деньгами по жизни, это поможет не только вам получать выгоду от финансового рынка, но и поможет экономике. Потому что те деньги, которые вы будете сберегать, инвестировать через фондовый рынок, — это ресурсное развитие предприятий, это тоже очень важно для того, чтобы наша экономика росла», — сообщила Набиуллина.

По ее словам, развитие финансовой грамотности является приоритетным для Банка России. Те школьники, которые захотят после получения высшего образования работать в банковском секторе, должны понимать важность своей профессии.

«Здесь особая ответственность, потому что в мире финансов, там, где работают финансовые посредники, это в основном управление чужими деньгами <…> Конечно, это очень ответственная работа в финансовом секторе, когда вы отвечаете за чужие деньги, за чужое благополучие, и не только от профессионализма, но и от добросовестности зависит благополучие десятков миллионов людей», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ ответила на вопросы школьников, один из которых был посвящен возможности трудоустройства в Банк России. «Первое: надо получить высшее образование и прийти к нам в кадровую службу, послать анкету. Мы сейчас на самом деле очень открыты к тому, чтобы брать на работу в Центральный банк молодых выпускников. Я думаю, что во время учебы можно посмотреть варианты стажировок», — сообщила Набиуллина.

Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности проводится с 2004 года, за это время участие в ней приняли более 75 тыс. человек. В 2019 году в олимпиаде участвовали 47 тыс. школьников со всей России. Победителями финального этапа были названы 28 человек, призерами — 65. Задания этого года, разработанные при участии Банка России, включали в себя тестирование по теме финансовой грамотности, творческое эссе, письменную работу и блиц-игру.