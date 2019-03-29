Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск вырос на 75 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,6875 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 38,5 тыс. сделок на сумму порядка 4,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,5875—65,7625 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,7675, поднявшись на 92 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,2 тыс. сделок примерно на 661,8 млн евро по курсам от 72,4275 до 73,8425 рубля за евро.

Российская валюта заметно ослабела в парах с иностранными валютами, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешних поводов для активизации покупок евро и доллара нет — заокеанские биржи спокойны, если не считать новой отсрочки с английским Brexit, сырье нейтрально. Значит, имеют место локальные внутренние истории — это может означать, в свою очередь, что рублевые пары могут так же легко откатиться обратно», — комментирует эксперт.

По ее словам, I квартал сложился для «россиянина» очень неплохо — благодаря росту нефти Brent почти на 25% отечественная валюта чувствовала поддержку сырья. Дополнительную опору создал спрос инвесторов в секторе ОФЗ: бонды хорошо распродавались, активизируя потребность в рублях.

«Пока ожидания на второй квартал для пары доллар/рубль вполне нейтральные — при прочих равных актуальным может остаться «боковик» в пределах 64—66,7. Для пары евро/рубль не все так буквально, евровалюта сильно страдает из-за проблем со спадом экономического роста в еврозоне и непростым процессом Brexit. Здесь наиболее вероятный среднесрочный диапазон колебаний — 72,5—75», — прогнозирует аналитик.