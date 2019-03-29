Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,19% и составил 2 497,1 пункта. Индекс РТС опустился на 0,76%, до отметки 1 198,11.

Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,3%, «Газпрома» — на 0,25%, «АЛРОСы» — на 0,73%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,24%, Московской биржи — на 0,73%.



«К концу пятничной сессии российский фондовый рынок растерял большую часть роста, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поводом к продажам послужила информация, что США подготовили новый пакет санкций в связи с делом Скрипалей. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну продаж в наших акциях, несмотря на рост в Европе и США, а также закрепление нефти марки Brent выше 68 долларов. В результате индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил лишь 0,2%, закончив неделю в районе 2 497 пунктов... Отметим, что в результате снижения в конце дня индексу Мосбиржи вновь не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на отметке 2 500 пунктов», — прокомментировал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.