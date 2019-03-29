Министерство юстиции РФ подготовило проект федерального закона для смягчения валютного контроля для компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Минюстом России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части совершенствования уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации». Законопроект подготовлен в целях реализации федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», осуществляемого в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — говорится в сообщении.



По мнению Минюста, принятие законопроекта позволит снять озабоченность предпринимательского сообщества в необоснованности применения мер уголовной ответственности за сам факт невозвращения денежных средств в РФ, а также будет способствовать развитию российского экспорта.

«Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации является одним из основных факторов, дестимулирующих экспорт, и влечет для резидентов дополнительные неоправданные риски. В случае недобросовестности или банкротства контрагента-нерезидента у экспортера, помимо гражданско-правового риска и риска привлечения к административной ответственности, возникает риск уголовного наказания. Существующие способы снижения рисков нарушения валютного законодательства значительно увеличивают себестоимость поставляемой продукции, что негативным образом сказывается на конкурентоспособности российских товаров на иностранных рынках», — говорится в сообщении ведомства.



С учетом этого Минюст предлагает отменить уголовную ответственность, предусмотренную статьей 193 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», признав ее утратившей силу.