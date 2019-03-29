Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и члены правительства подали информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены правительства РФ подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года № 558», — говорится в сообщении.

Ежегодно сайты Кремля и правительства России публикуют декларации о доходах представителей российской власти. Как правило, это происходит в апреле.