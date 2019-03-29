Спрос российских застройщиков на проектное финансирование с начала 2019 года оказался ниже прогнозируемого уровня. Об этом ТАСС в пятницу сообщил вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов.



Он пояснил, что в первом полугодии Сбербанк рассчитывал принять 800 заявок на проектное финансирование с учетом ожидаемых критериев, при которых новая система не будет применяться к уже строящемуся жилью.

«Наш прогноз по цифре 800 новых заявок базировался на том, что если в апреле будут утверждены новые условия, 800 клиентам потребуется финансирование. Но пока мы видим, что наш прогноз был оптимистичным. 800 мы прогнозировали на первое полугодие, сейчас прошло три месяца, должно было прийти 400 заявок, а пришло 228 с начала года. Пока активность чуть ниже, чем мы предполагали», — сказал Бессонов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые разработаны Минстроем РФ и внесены в правительство. Основными критериями должны стать степень строительной готовности (предлагается на уровне 30%) и объем привлеченных средств дольщиков (в действующей версии проекта 10%).