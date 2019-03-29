Сервис по поиску работы Superjob создал нейросеть, которая способна автоматически заполнять резюме соискателя, анализируя только его фото. Точность заполнения резюме и определения базовых параметров составляет 88%, для ряда профессий — около 100%, утверждают разработчики. Нейросеть была натренирована на 25 млн фото из резюме, которые есть в базе Superjob.

В 98% случаев нейросеть может определить по фотографии, каков пол, возраст и опыт работы соискателя, а также есть ли у него высшее образование. Кроме того, алгоритм способен распознать по фото профессию человека — на текущий момент в его арсенале насчитывается 500 базовых профессий. Вероятность, что нейросеть отличит бухгалтера от водителя, а продавца от инженера-эколога, составляет 99%.



Также по фото алгоритм способен определить зарплату, на которую рассчитывает соискатель. С этой целью анализируется одежда, в которой человек сфотографировался — например, обычная майка или дорогой костюм. По словам президента Superjob Алексея Захарова, специально для этого была создана база одежды, состоящая более чем из 10 млн образцов.



После того как нейросеть извлечет из фото все сведения, которые сумеет, соискатель сможет откорректировать резюме вручную. Однако разработчики уже сейчас утверждают, что с использованием новой технологии на заполнение формы тратится в 100 раз меньше времени, чем без нее.



Помощью нейросети можно воспользоваться в мобильном приложении Superjob. В настоящий момент данную функцию могут использовать 5% пользователей приложений для iOS и 10% — для Android. Если пользователь обнаружил, что функция недоступна в данный момент, разработчики предлагают повторить попытку через неделю.

