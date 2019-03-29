Россельхозбанк приступил к выпуску дебетовой и кредитной банковских карт для сотрудников, акционеров и участников организаций — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) на базе платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

РСХБ предлагает бесплатно оформить платежную карту в любом регионе России. Комиссия за годовое обслуживание не взимается.

«Держатели таких карт получат дополнительную выгоду, возвращая кешбэк при совершении покупок до 10%. Также клиенты могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир», — говорится в релизе банка.

По дебетовой карте без комиссии доступно снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ до 150 тыс. рублей в месяц, а льготный период кредитования по кредитной карте составляет до 55 дней.