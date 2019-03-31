Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в Интернете.

«Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для Интернета, мы можем сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов», — заявил Цукерберг в своем комментарии, опубликованном на сайте, где компания выкладывает новости и пресс-релизы.

Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех сферах: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.

В частности, утверждает основатель Facebook, работающие в Интернете компании несут ответственность за безопасность пользователей. «Невозможно удалить весь вредоносный контент из Интернета, но когда люди используют десятки различных сервисов для передачи данных, у каждого из которых есть свои правила и процессы, нам нужен более стандартизированный подход», — считает он.

В связи с этим Цукерберг предлагает устанавливать стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента, сторонним органам. «Регулирование может установить базовые ориентиры для того, что запрещено, и потребовать от компании создать систему, которая позволит свести вредоносный контент к минимуму», — отмечает основатель соцсети.

Кроме того, по словам Цукерберга, «решить, является ли реклама политической, не всегда просто». «Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов», — подчеркивает он.

Цукерберг также выступает за всеобъемлющее регулирование в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных (GDPR) ЕС. По его мнению, большее количество стран должно принять соответствующие нормы и правила в качестве общей основы.