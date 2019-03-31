В Саратове полицейские пресекли деятельность группы лиц, которые незаконно обналичили более 15 млн рублей через фирмы-однодневки, сообщили в пресс-службе МВД России.



«Для придания легитимности проводимым операциям участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 15 миллионов рублей», — отмечается в релизе.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.