Ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС является сейчас самой серьезной угрозой для еврозоны с политической точки зрения. Такое мнение выразил член совета директоров Европейского центрального банка (ЕЦБ) голландец Клаас Кнот в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Handelsblatt.

«В настоящее время это [самый серьезный политический риск] Brexit», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Рынки не рассчитывали на жесткий Brexit, — отметил Кнот. — Если он произойдет, то потенциально на рынках может случиться переоценка ситуации и фунт стерлингов окажется под давлением».

Член совета директоров ЕЦБ указал на то, что в краткосрочной перспективе еврозона хорошо подготовлена к выходу Великобритании из ЕС. В то же время, по его словам, «в торговле могут иметь место технические помехи», а в долгосрочной перспективе Brexit скажется на производительности труда.

Депутаты палаты общин в пятницу в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если палата общин на этой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.