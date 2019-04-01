В связи с переоценкой «Траст» должен будет разработать график досоздания резервов по соответствующим активам

Банк непрофильных активов (БНА), созданный Центробанком на базе «Траста» для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд рублей. Такие данные оборотной ведомости банка приводит РБК .



Планы будущей переоценки активов по справедливой стоимости на сопоставимую сумму описаны и в отчетности банка по РСБУ за 2018 год.

Всего у «Траста» активов на 2 трлн рублей по балансу, говорил РБК в начале марта глава «Траста» Александр Соколов после присоединения Автовазбанка с 340 млрд рублей непрофильных активов, получившего их основную часть от принадлежавшего раньше братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым Промсвязьбанка, на базе которого создан оборонный банк. Активы Автовазбанка пока не отражены в отчетности «Траста».

Переоценку части активов на сотни миллиардов рублей «Траст» произвел в январе. Банк переоценил инвестиции в дочерние компании на балансе по отрицательной стоимости 330 млрд рублей, подсчитали для РБК аналитики Fitch на основе оборотной ведомости банка. Также с баланса ушли долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости в 120 млрд рублей.

Переоценка в 460 млрд рублей отразилась на капитале банка, отрицательный размер которого перевалил за 1 трлн, достигнув минус 1,1 трлн на 1 февраля.

Из оборотной ведомости за январь следует, что банк обесценил инвестиции в дочерние компании: на балансовых счетах они остались, но появилась сопоставимая отрицательная переоценка, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Что банк сделал с нерыночными ценными бумагами в размере 120 млрд рублей, сложно сказать, на балансе их нет — банк мог их либо продать, либо списать, предположил эксперт.

Балансовая стоимость вложений в активах банка (ценные бумаги, кредиты) изменилась в связи с переходом на новые правила бухгалтерского учета по российским стандартам, что отразилось на капитале банка, пояснили РБК в «Трасте». Крупных реализаций активов не было, а дополнительных вливаний со стороны ЦБ не потребуется, добавили там.

Проверку банка «Траст» во втором полугодии 2018 года проводила главная инспекция ЦБ, говорится в отчетности банка. Она касалась качества активов и объема недосозданных резервов по ним. Согласно данным отчетности, переоценка по справедливой стоимости касается активов примерно на такую же сумму (466 млрд рублей), что уже отражено в оборотной ведомости. Но градация у нее другая:



чистая ссудная задолженность, оцененная на 1 января в 315,2 млрд рублей, должна быть обесценена на 148 млрд;

вложения в ценные бумаги и другие финактивы (363 млрд рублей по балансу) будут обесценены на 302 млрд;

прочие активы стоимостью 31 млрд подвергнутся переоценке на 16 млрд рублей.

В связи с переоценкой «Траст» должен будет разработать график досоздания резервов по этим активам.

Какие именно активы должны быть затронуты переоценкой, не указывается, но в разделах отчетности, посвященных подлежащим коррекции компонентам, говорится, что они в основном сформированы активами, полученными летом «Трастом» от Рост Банка (аккумулировал «плохие» активы Бинбанка) и от переданных осенью «токсичных» активов «Открытия».

Это только первый шаг, цена активов на балансе «Траста» может упасть в разы, считают аналитики. Так, по оценкам компании «БКС Премьер», после всех переоценок итоговая стоимость активов БНА может снизиться до 10—20% от текущей балансовой цены.

