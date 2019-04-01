Форекс-дилеры с 1 апреля обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг. Такие требования к компаниям содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров, разработанном Ассоциацией форекс-дилеров и утвержденном 10 января 2019 года Банком России, напоминает ТАСС.

Форекс-дилер обязан предоставить получателю финансовых услуг актуальные сведения о своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации, наличии представителей (агентов), комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства, говорится в документе.

Особое внимание в стандарте уделено информированию потребителей о рисках, связанных с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Согласно стандарту, такую информацию необходимо предоставить потребителю до заключения рамочного договора и отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем. Также форекс-дилеры будут обязаны пояснить разницу в работе демосчета и реального счета, уточнив, что при совершении аналогичных операций на реальном счете получение прибыли не гарантировано.

Кроме того, в соответствии с новыми требованиями, форекс-дилеры обязаны не допускать необоснованного расширения спреда без изменения рыночной ситуации, их действия не должны вводить в заблуждение потребителя относительно предоставляемых форекс-дилером финансовых услуг. Также они не вправе содействовать заключению потребителями договоров с иностранными финансовыми организациями.

Форекс-дилеры обязаны сообщить потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений и порядке урегулирования споров. Рассмотреть обращение форекс-дилер будет обязан в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Этот срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения, уточняется в тексте базового стандарта.

Согласно требованиям ЦБ, вся информация для потребителя должна быть изложена доступным языком с разъяснением терминологии и быть понятной клиентам, не обладающим специальными знаниями в области финансовых рынков.



Требования базового стандарта в части предоставления информации получателям финансовых услуг применяются с 1 апреля 2019 года. Требования базового стандарта в отношении представителей (агентов) форекс-дилеров, а также в части минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг и требований к работникам форекс-дилеров будут применяться с 1 декабря 2019 года.