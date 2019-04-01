Самые высокие зарплаты в малых и средних городах получают жители Сибири и Дальнего Востока, а самые низкие зарплаты — на Северном Кавказе и в Ивановской области, следует из данных рейтинга, который по заказу РИА Новости составило агентство «РИА Рейтинг».

В список не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

Согласно расчетам, в среднем жители провинции в 2018 году получали 34,5 тыс. рублей в месяц.

При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата о соотношении средней зарплаты к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Согласно исследованию, зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции.

Исключениями стали лишь Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Амурская и Еврейская автономная области. Эксперты объясняют это сырьевым характером экономики регионов.

Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ. Средняя зарплата в этом регионе составила 87 тыс. рублей в месяц (в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг). Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ — 79,2 тыс. рублей (в 3,95 раза больше). На третьей позиции расположилась Магаданская область с зарплатой 81,4 тыс. рублей (в 3,88 раза больше). Четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ, а пятой — Сахалинская область.

На десятом месте — Московская область (48 тыс. рублей в месяц — 2,9 фиксированного набора товаров и услуг). Это единственный регион из лидеров, который не специализируется на добыче полезных ископаемых. Эксперты объясняют высокую зарплату в Подмосковье тем, что местные работодатели вынуждены конкурировать со столичными окладами.

«У работников есть физическая возможность работать в Москве, пусть и тратя в день на дорогу по два-три часа», — отмечается в исследовании.

Замыкает рейтинг Чечня, где средняя зарплата в провинции составила 20,4 тыс. рублей (в 1,35 раза больше стоимости фиксированного набора товаров). В конце списка также оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ивановская область.

При этом регионы в конце списка демонстрируют более сильную динамику зарплат, чем в среднем по России и чем у регионов-лидеров.



«Таким образом, расслоение между регионами по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах понемногу сокращается, хотя по-прежнему остается достаточно большим», — говорится в исследовании.