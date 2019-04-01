Покупатель полиса ОСАГО, воспользовавшийся системой «Е-Гарант» или «Единый агент», со 2 апреля сможет выбирать страховую компанию. До этого такой возможности у автовладельцев не было.

Сейчас при покупке полиса через систему «Е-Гарант» или «Единый агент» страховая компания определяется по номеру ПТС страхователя случайным образом. Со 2 апреля эта система будет изменена. Страхователь сможет сам выбрать страховую компанию из всех, участвующих в распределении на момент покупки им полиса ОСАГО. В распределении будут участвовать все страховые компании, имеющие действующую лицензию на ОСАГО. При этом для каждой компании будет установлен лимит на продажи полисов через систему гарантирования, равный ее федеральной доле в продажах полисов обязательной «автогражданки».

У покупателя будет возможность выбирать конкретную страховую компанию до тех пор, пока ее доля в распределении не будет исчерпана. После того как будут исчерпаны доли всех страховщиков, будет начата новая сессия, в которой снова будут присутствовать все страховщики ОСАГО.

«При нынешней загрузке системы «Е-Гарант» мы понимаем, что все страховщики будут исчерпывать свои доли примерно раз в сутки. Соответственно, примерно раз в день у автолюбителя, который по каким-то причинам не может купить полис в страховой компании, будет возможность выбрать любую страховую компанию при покупке полиса обязательной «автогражданки», — пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Система «Единый агент» гарантирует покупку полиса ОСАГО автовладельцами в тех регионах, где имеются проблемы с доступностью оформления полисов страхования ОСАГО в бумажном виде. Система «Е-Гарант» аналогичным образом гарантирует возможность купить электронный полис ОСАГО, если по каким-либо причинам у автовладельца не получается оформить электронную страховку на сайте выбранной им страховой компании.