Руководитель отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру Екатерина Марцукова проведет 11 апреля вебинар , посвященный картам рассрочки.

Участники онлайн-мероприятия смогут узнать, как работают карты рассрочки, чем они отличаются от обычных кредитных карт и почему вытесняют POS-кредитование. Зрители трансляции получат советы по грамотному и безопасному использованию карты во избежание комиссий и штрафов от банка. Также будет представлена информация о банках, выпускающих карты рассрочки, и о различиях между их продуктами.

«Когда карты рассрочки только появились в конце 2016 года, многие воспринимали их скорее как маркетинговый ход, а не как реально работающий инструмент, — отмечает Екатерина Марцукова. — Но сейчас мы понимаем, что ими пользуется большое количество людей, и они достаточно популярны. По-прежнему у потенциальных клиентов остаются вопросы, как именно работают такие карты, действительно ли банк не берет проценты за кредит, на какие покупки действует рассрочка, предусмотрены ли санкции за пропуск платежа. На эти и другие вопросы будем отвечать на вебинаре. Разберемся в основных правилах игры и узнаем, что выгоднее: карта рассрочки или обычная кредитка».

Начало вебинара по картам рассрочки — в 19:00 мск. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на странице мероприятия.