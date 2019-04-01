Банк России установил официальные курсы валют на 2 апреля. Курс доллара вырос на 68,29 копейки, составив 65,4176 рубля (64,7347 рубля на 1 апреля). Курс евро повышен на 77,37 копейки до 73,4967 рубля (с 72,723 рубля на 1 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль, как и в начале сессии, находится в плюсе к доллару и евро по сравнению с предыдущим закрытием, но разрыв сократился, и уровень курсов выше уровня завтрашних официальных курсов. Курс доллара расчетами «завтра» на 14:17 мск составил 65,51 рубля (минус 13 копеек). Евро на 14:16 стоил 73,6 рубля (минус 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 65,25—65,58 рубля за доллар и 73,23—73,69 рубля за евро.

