Совокупное состояние богатейших россиян за I квартал 2019 года увеличилось на 20,536 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из отношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

В частности, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь — март выросло на 1,36 млрд долларов до 21 млрд. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На второе место вырвался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года увеличился на 2,44 млрд долларов до 20,3 млрд. Он тем самым опередил, по сравнению с ситуацией на начало года, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, чье состояние выросло лишь на 575 млн до 20 млрд долларов.

Совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов расположился на четвертом месте, его богатство выросло на 3,67 млрд долларов, что стало самым большим увеличением капитала среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов. А богатство основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам января — марта на пятом месте рейтинга, выросло на 1 млрд долларов и достигло 18,4 млрд.

На шестой строчке рейтинга — Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием в 16,1 млрд долларов (увеличение на 1,9 млрд). Седьмое место занимает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,34 млрд долларов до 15,5 млрд. Богатство Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличилось на 546 млн долларов до 14,4 млрд.



Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с капиталом в 13,9 млрд долларов (плюс 771 млн) находится на девятой строчке рейтинга, а десятку замыкает крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13,5 млрд долларов (увеличение за квартал на 1,1 млрд).