Весенний интеллектуальный кубок состоялся 27 марта 2019 года в Москве.



Мероприятие проходило при поддержке Ассоциации банков России. Генеральные партнеры — ГК ЦФТ и платежная система «Золотая корона».



В номинации «Самый интеллектуальный банк» выиграл Абсолют Банк, второе место занял банк «Ренессанс Кредит», третье — Фора-Банк. «Самой интеллектуальной компанией в финансовой сфере» оказалась ГК «Регион», на второй строчке расположилась Ассоциация банков России, на третьей — ГК «НРК— Р.О.С.Т.».

Победу в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» одержала компания «Зарубежнефть», на втором месте — «СИБУР», на третьем — «Мособлгаз».

Почетный приз за победу в туре «Разминка» получила команда СК «АрсеналЪ».