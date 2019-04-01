Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по потребительскому кредиту для «своих» клиентов. Теперь кредит доступен под 9,9—24,3% годовых (ранее — под 10,5—24,9%).

Сумма кредита составляет 30—700 тыс. рублей, срок — от двух до пяти лет, обеспечение и страхование не требуется.

Заемщику должно быть не меньше 20 лет на момент подачи заявки на кредит и не больше 70 лет на момент погашения задолженности.

Оформление кредита возможно в любом регионе присутствия банка. Из обязательных документов потребуется только паспорт (для получения сниженных ставок необходимо представить дополнительный документ — о трудоустройстве или платежеспособности).



«Ставки применимы при оформлении кредита клиентами, ранее оформлявшими кредитные продукты банка и имеющими предложение по кредиту, в дистанционных каналах: интернет-банке и мобильном банке», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.