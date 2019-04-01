Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назначил бывшего главу ВЭБа Сергея Горькова на пост генерального директора «Росгеологии». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минприроды России.

«1 апреля министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил коллективу компании «Росгеология» нового генерального директора Сергея Горькова… До назначения занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С 2008 по 2016 год Горьков занимал пост руководителя департамента, заместителя председателя правления Сбербанка. С 2016 по 2018 год находился на должности председателя ВЭБа, с 2018 по 2019 год — заместителя министра экономического развития Российской Федерации.