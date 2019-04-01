Банк России выделил на поддержку санируемого с конца января Московского Индустриального Банка 39,9 млрд рублей. Кредитная организация уже прошла кризис ликвидности, сообщил ТАСС зампред Центробанка Василий Поздышев.

«На поддержку ликвидности банка ЦБ выделил 39,9 миллиарда рублей, и именно на поддержку ликвидности больше мы направлять средства не предполагаем. Можно уверенно сказать, что кризис ликвидности банк прошел», — сказал он.

При этом отток средств клиентов банка прекратился в марте, в феврале отток составил менее 650 млн рублей, добавил Поздышев.

«Наибольший отток был в январе, тогда он составил почти 25 миллиардов рублей. Отток был и в начале февраля, но где-то к середине месяца временной администрации удалось стабилизировать пассивы как физических лиц, так и юридических, в результате по февралю отток составил менее 650 миллионов рублей. Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительное сальдо», — заключил Поздышев.