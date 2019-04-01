Ряд банков с 1 апреля 2019 года внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ, cash back, процентов на остаток и ставок по кредиту. Разберемся, что изменилось.

Cash back и бонусы

Ситибанк до 30 июня начисляет двойной бонус за покупки за рубежом или через Интернет в иностранной валюте с использованием кредитных карт (кроме Cash Back). Также, расплачиваясь дебетовыми картами Mastercard в кафе, ресторанах или магазинах за границей на сумму от 30 тыс. рублей до 31 мая, на счет клиента вернется 7% от потраченной суммы. Для участия в акциях необходимо пройти регистрацию на сайте банка или по СМС. Учитываются только трансакции, совершенные в иностранной валюте.

Банк «Восточный» обновил категории для начисления повышенного вознаграждения по дебетовой карте «Номер один». С 1 апреля по 30 июня клиенты получат 5% бонусами за покупки в категориях «Красота», «Ж/д билеты» и «Туристические агентства». Накопленными бонусами можно компенсировать полную стоимость последних 50 операций, совершенных в течение 90 дней.

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до 30 июня: «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия», «Мебель и ремонт», «Транспорт». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависит от уровня программы лояльности. Так, 5% начисляются по картам пакета «Онлайн», «Почетный клиент», по пенсионной карте «Мудрость» и другим. По премиальным картам ставка составит 7%. Максимальное вознаграждение составляет 1,5—10 тыс. баллов в месяц в зависимости от уровня программы.

Банк «Левобережный» по всем кредитным и дебетовым картам во II квартале начисляет 5% cash back в категории «Сюрприз», в которую включены «Жилищно-коммунальные услуги», «Налоги и государственные услуги», «Аренда автомобилей». По кредитным картам дополнительно действует 5-процентный cash back в категории «Прачечные, химчистки» и «Автомойки».

Проценты на остаток

Металлинвестбанк теперь начисляет процент на остаток до 300 тыс. рублей по дебетовым картам при поддержании среднемесячного остатка на счете свыше 5 тыс. рублей и совершении покупок на сумму от 5 тыс. рублей в расчетном месяце. Ставки составляют 6,5% годовых по благотворительной карте «ОМК-Участие» и 6% годовых — по «золотым» и «классическим» картам.

Ставка по кредиту

Хоум Кредит Банк снизил ставки по кредиту на безналичную оплату товаров и услуг по картам «Польза Gold» и «Польза Platinum» до 26,7% годовых (ранее — 26,9%) и 27,5% годовых (до изменений — 28,2%) соответственно. Процентная ставка при получении наличных не изменилась и составляет 49,9% годовых.